Semplici: “Cagliari, non avere timore o questa volta la paghi cara”

I nemici principali di Leonardo Semplici sono il tempo, troppo poco per preparare 3 partite in una settimana, e la classifica.

Morale: la partita di oggi contro il Bfc assume i panni di sfida decisiva. “Non possiamo permetterci di lasciare qualcosa di intentato in questo momento. Il successo con il Crotone è stato prezioso, ma ancora non abbiamo fatto nulla, ed ecco perchè abbiamo iniziato subito a lavorare pensando al Bologna“. Parola di Semplici, che ha visto contro i calabresi la sua squadra contratta e impaurita, colpa di mesi passati nelle difficoltà e senza vittorie. La formazione dovrebbe essere simile a quella che ha battuto i pitagorici, eccezion fatta per Lykogiannis squalificato. Contro ci sarà un avversario diverso rispetto a quello di domenica. Gli emiliani sono stati infatti capaci di vincere nell’ultima gara contro la Lazio e vivono un buon momento di forma: “Siamo partiti troppo timorosi e questo non deve accadere, soprattutto contro squadre come il Bologna” ha continuato l’ex tecnico della Spal, che si tiene stretti i tre punti e si augura di vedere il suo Cagliari più tranquillo e unito dopo aver ritrovato i tre punti.

Fonte-Stadio