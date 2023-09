Sei partite e tante decisioni avverse: il Bologna reclama quattro punti

Il Bologna è arrabbiato, e molto, per le prime direzioni della stagione. L'amarezza era stata espressa da Claudio Fenucci dopo Torino ed è stata ribadita ieri da Thiago Motta a Monza. E la designazione di Orsato per il Cagliari, una sorta di contentino dopo la Juve, non basta. Non basta perché gli episodi gravi sono almeno quattro, due di questi decisivi per il risultato finale. Se con il Napoli il rigore concesso per fallo di mano di Calafiori è stato cestinato da Osimhen, e il rigore chiesto da Orsolini contro il Milan non ha forse influito sul risultato finale, gli errori di Di Bello allo Juventus Stadium e di Pezzuto a Monza hanno tolto quattro punti. E' pur vero che un rigore va segnato, ma il fallo su Ndoye avrebbe tolto Iling dal campo, poi assistman per Vlahovic, e a Monza il gol il Bologna lo ha fatto e una inopinata decisione di due arbitri lo ha cestinato. Tra l'altro con un fischio tardivo che aveva reso possibile l'intervento del Var, rimasto poi silente. Sono di fatto quattro punti tolti, in una classifica corta e che ora vedrebbe i rossoblù quinti a pari merito con il Napoli e con una ben diversa prospettiva generale. Rimangono, certamente, i problemi offensivi e gli errori arbitrali non devono mascherarli, ma tutto sommato l'inizio del Bologna sarebbe stato condito da tre vittorie, due pari e una sola sconfitta. Cambierebbe tutto, l'entusiasmo, l'umore della squadra, l'inerzia più proiettata verso la zona Europa rispetto al centro classifica. Cambierebbe, usando il doveroso condizionale. Non cambiano invece gli arbitri e non cambia il trend di inizio stagione: quattro errori in sei partite. Una percentuale troppo elevata per non farsi sentire e per non spronare Rocchi a designazioni migliori.