Segnali da Zirkzee: così vuole convincere Motta

Se inizialmente l'attaccante olandese era rimasto ai margini ed era stato persino criticato da Thiago Motta, certo a fin di bene, il modo in cui è entrato in campo e ha segnato il gol del 2-0 nel derby di venerdì sera è un chiaro segnale lanciato al tecnico rossoblù della voglia che ha di diventare un punto fermo di questa squadra. Certo, c'è la concorrenza di Arnautovic (se resterà) da sbaragliare: Motta ha ribadito a più riprese che i due non possono giocare assieme, sarà testa a testa ogni domenica per una sola maglia da titolare. Che Zirkzee vorrà a tutti i costi.