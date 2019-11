Secondo derby emiliano, ancora di venerdì sera

Dopo la sconfitta al Dall’Ara contro l’Inter, il Bologna deve già pensare alla prossima. C’è infatti ancora un match prima della nuova pausa per le nazionali: i rossoblu saranno di scena venerdì sera al Mapei Stadium contro il Sassuolo, gara valida per la 12^ giornata di Serie A. Questo sarà il secondo derby emiliano per la formazione rossoblu dopo quello giocato in casa contro la Spal.

I ferraresi hanno fatto visita alla squadra di Mihajlovic alla 2^ giornata di campionato, e sempre di venerdì sera. L’inedito anticipo ha portato bene al Bologna, che ha avuto la meglio sugli avversari per 1-0 grazie alle rete di Soriano nel finale. I tifosi rossoblu sperano che le cose vadano allo stesso modo questo venerdì sera a Reggio Emilia. Il Sassuolo non vince in casa dal 22 settembre – proprio contro la Spal – ed il Bologna non vuole proprio interrompere questo trend negativo.