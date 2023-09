Sconfitta 4-1 la Primavera contro il Milan

Prima battuta d'arresto per il Bologna Primavera di Luca Vigiani. I rossoblù sono stati sconfitti 4-1 in trasferta dal Milan. Illusorio vantaggio nel primo tempo di Menegazzo, in una frazione ben condotta dai rossoblù con altre due nette occasioni da gol, poi la rimonta milanista nella ripresa con Simi, Sia e doppietta di Perrucci.