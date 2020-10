Scomparso Angelo Boccardi, il cordoglio del Bologna

E’ scomparso nei giorni scorsi all’età di 92 anni Angelo Boccardi, che vestì la maglia del Bologna tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta. Lo comunica il Bologna.

Arrivato come terzo portiere al Bologna nel 1947 dietro Vanz e Vasirani, rientrò nel Bologna dal prestito al Pescara nel 1948 per diventare titolare l’anno successivo. Dopo un’altra esperienza in prestito (all’Atalanta nella stagione 1954-55), fu ceduto definitivamente al club bergamasco nel 1956. In rossoblù totalizzò 41 presenze.

Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze di tutto il Bologna Fc 1909.