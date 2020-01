Un compleanno amaro per Jerdy Schouten, l’olandese intervenuto in mixed zone al termine della partita persa contro il Torino analizza così la gara: “Il problema principale di oggi è stato il non essere riusciti a segnare, ci siamo mossi bene in mezzo al campo ma non è bastato per trovare la via del gol, siamo amareggiati perchè sentivamo di meritare di più”.

Scheda 1 di 3