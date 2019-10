Schouten chiede una chance

Chi giocherà stasera a centrocampo nel Bologna? Difficile prevederlo, c’è chi va verso la coppia Poli-Svanberg e chi invece pensa che alla fine a giocare possano essere Schouten e Dzemaili.

Il Resto del Carlino nell’edizione odierna riporta del possibile sorpasso della coppia Schouten-Dzemaili. Il motivo è presto detto. Sono da verificare le condizioni di Poli, uscito con i crampi domenica: se dovesse essere preservato toccherebbe allo svizzero essere titolare, e in quel caso il suo partner sarebbe Schouten. Svanberg invece è considerato il mediano di complemento più adatto a giocare con Poli. In attacco, invece, riposo per Palacio in vista dell’Inter, dentro Santander con Orsolini, Soriano e Sansone.