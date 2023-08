Schouten, capitano per un solo giorno

Durante l'ultima amichevole contro l'AZ Alkmaar era stato Schouten il capitano del Bologna, una scelta sorprendente visto che Dominguez era in campo dal 1' insieme a lui. Ma si è trattato solamente di una decisione provvisoria: pare infatti che Thiago Motta abbia voluto dare la fascia al centrocampista olandese innanzitutto per onorare il calciatore nella sua terra, ma anche per lanciargli un segnale nei giorni dell'offerta del PSV Eindhoven. Già da venerdì, quindi, si dovrebbe tornare alle origini: Nico Dominguez di nuovo capitano.