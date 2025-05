Scelta quasi ultimata per l’arbitro della finale di Coppa Italia. Tutti gli indizi portano a…

Dovrebbe essere quindi Maurizio Mariani della sezione di Aprilia il fischietto della finale di Coppa Italia in programma il 14 maggio all'Olimpico. Mariani sembra aver battuto la concorrenza di Sozza e Colombo. Per lui finora, 18 presenze in Serie A e 7 in Champions League. In questa stagione, il direttore romano, ha già arbitrato una partita tra Bologna e Milan. Fu proprio il recupero della nona giornata, giocato poi al Dall'Ara il 27 febbraio (posticipato per l'alluvione). In quell'occasione il Bologna si impose per 2-1, in rimonta, sui rossoneri.