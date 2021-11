Virtus – Scariolo: “Partite che ci fanno crescere”

Le parole di Sergio Scariolo

Tutti hanno dato un grande contributo come lo stesso Alexander che oggi dopo alcune partite fuori con l’infortunio di Mannion si è messo al servizio della squadra. Abbiamo giocato quasi 30 minuti di grande pallacanestro sia in attacco che in difesa nonostante gli infortuni, i falli, le rotazioni corte e abbiamo resistito al loro assalto. Abbiamo avuto qualche ingenuità a rimbalzo o qualche palla persa di troppo. Penso che per quello che ci è costato in campo questa é una partita e una vittoria di quelle che fa crescere e di questo sono orgoglioso”.