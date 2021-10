Savoldi: “Bologna, la svolta mi convince”

Giuseppe Savoldi , ex bandiera rossoblù, intervistato oggi dal Resto del Carlino commenta questa prima parte di stagione del Bologna.

"Mihajlovic è stato bravo a cambiare assetto. E’ quello che doveva fare: se vengono meno vecchie certezze ai tuoi giocatori devi darne delle nuove. Mi metto nei panni del calciatore che sono stato: se i risultati non arrivano e anzi, come nel caso del Bologna di un mese fa, prendi delle imbarcate viene meno la fiducia in quello che fai e hai bisogno di ancorarti a nuove sicurezze. Sinisa è stato bravo a capirlo e a cambiare direzione".