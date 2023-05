Sassuolo-Bologna, la moviola

Partita decisamente facile per Ferrieri Caputi, alla sua terza direzione in Serie A.

Non ci sono stati grossi episodi da moviola durante Sassuolo-Bologna e le uniche segnalazione riguardano i cartellini gialli. Per il Corriere dello Sport l'arbitro di Livorno prende la sufficienza, voto 6, anche se sui gialli ha commesso qualche imperfezione. Per Edmondo Pinna giusto il cartellino a Lopez, sbagliato quello a Posch che da diffidato salterà Bologna-Roma.