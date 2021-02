Sassuolo-Bologna, i precedenti

Finora, Sassuolo e Bologna si sono affrontate 13 volte nella storia.

Il bilancio, prima del rocambolesco 3-4 dell’andata, vedeva i rossoblù in vantaggio di una vittoria, 5, contro le 4 dei neroverdi. Ora il conto dei successi è alla pari, cinque e cinque, con l’aggiunta di tre pareggi. In perfetto equilibrio anche il numero di gol segnati da entrambe: 17. Nel match di sabato, guardando la classifica, c’è una differenza di dieci punti tra le due squadre, ma ambedue non stanno vivendo un buon periodo di forma e cercheranno di ripartire conquistando i tre punti in palio nel derby al Mapei. Una vittoria che permetterebbe di andare in vantaggio dunque anche negli scontri diretti.