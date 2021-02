Sassuolo-Bologna, i convocati: due assenze per Mihajlovic

Il Bologna partirà oggi alla volta di Reggio Emilia dove stasera affronterà il Sassuolo nel saturday night match, per Sinisa Mihajlovic due assenze importanti tra i convocati. Mancheranno infatti Mitchell Dijks e Andrea Poli, il primo per un affaticamento muscolare, il secondo per la nascita della figlia Lavinia.

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Hickey, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato.