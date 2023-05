Sassuolo-Bologna, domani parte la vendita dei biglietti per il settore ospiti

Le informazioni per la trasferta di Reggio Emilia

Settimana di fuoco quella che attende il Bologna e i suoi tifosi. I rossoblù saranno impegnati in due trasferte consecutive tra giovedì e lunedì. In quest'ultima occasione il Bologna farà visita al Sassuolo. La società neroverde ha comunicato che da domani sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti del Mapei Stadium.