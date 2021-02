Sassi (Bfc femminile): “Mister soddisfatto, continuiamo così. Non sottovaluteremo nessuno”

Domani il Bologna Femminile sarà impegnato al campo Bonarelli di Granarolo dell’Emilia alle 14.30. La squadra di mister Galasso affronterà l’ A.S.D. Roma XIV Decimoquarto. Le rossoblù arrivano dal successo di misura contro l’A.S.D. Filecchio Fratres e il conseguimento della prima posizione in solitaria. Prima del match di domani ha parlato il portiere Lucia Sassi che ha collezionato due presenze, tra campionato e Coppa Italia, mantenendo la porta inviolata:

“Lunedì, il mister ad allenamento era molto soddisfatto del lavoro che sta facendo insieme al gruppo e di come noi ragazze stiamo affrontando ogni seduta, l’impegno che ci mettiamo e la voglia di crescere e di andare in alto. Ci ha detto di continuare a lavorare per ottenere risultati e soprattutto continuità”.