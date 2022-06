Sartori sul calendario: “Percorso equilibrato, ma servirà partire bene. Curioso che…”

Ufficializzato oggi il calendario della Serie A 2022/2023. Una agenda anomala per il campionato che vivrà due mesi di sosta per il mondiale in Qatar, con una seconda parte di stagione da 23 partite da gennaio in avanti. Il Bologna apre all'Olimpico con la Lazio e chiude in Salento contro il Lecce. La particolarità è che i rossoblù affronteranno tutte le big in trasferta all'andata e tutte in casa al ritorno. Il commento del neo responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori: