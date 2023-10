VIDEO – Saputo premia tre storici dipendenti del Bologna

Una giornata speciale per Luca Ghelli , Matteo Campagna e Rita Ridolfi .

"L'aspetto più importante di una azienda è il capitale umano", le parole di Joey che ha poi consegnato una targa a Luca Ghelli, fisioterapista del Bologna da oltre 25 anni, Matteo Campagna, da trent'anni magazziniere, e Rita Ridolfi, anche lei da trent'anni addetta alla lavanderia. Perché se i giocatori sono messi nelle condizioni di esprimersi al meglio è grazie a chi ne cura muscoli, attrezzi e divise. Davanti agli applausi della squadra all'unisono e dell'allenatore Thiago Motta, da sempre molto attento al riconoscimento di chi lavora dietro le quinte, Saputo ha voluto omaggiare le colonne portanti della società: 'Se siamo qui è grazie al capitale umano", il riconoscimento di Joey. Il gruppo, la coesione e l'unità contano non solo in spogliatoio ma anche da parte di chi non segna un gol ma contribuisce a crearne a riflettori spenti. Qui sotto il video.