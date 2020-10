Saputo potrebbe tornare a Bologna

Finora Joey Saputo per il Bologna ha già versato nelle casse rossoblù 152 milioni tra aumenti di capitale, versamenti e finanziamenti soci. Manca, però, un’immissione di altri 15 milioni di euro per garantire la gestione corrente e la continuità aziendale. Per l’aumento di capitale è in programma per il mese di ottobre l’assemblea dei soci. Il patron canadese sta cercando di capire se sarà chiamato a rispettare i 15 giorni di quarantena, in caso venisse in Italia. Se così sarà terrà l’assemblea in conference call, ma, in caso contrario e stando a quanto filtra da Casteldebole, è sua intenzione tornare a Bologna e fissare l’assemblea per fine mese

