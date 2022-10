Saputo, oggi Montreal si gioca la finale di Conference

Giornata importante non solo per il Bologna ma anche per l'altra squadra di Joey Saputo.

Il Montreal Fc si gioca infatti l'accesso alla fine di Eastern Conference affrontando in casa il New York City oggi alle ore 19 in Italia. Teatro sarà lo Stade Saputo. In caso di successo Montreal sfiderebbe Philadelphia Union in finale di Conference, ultimo passo verso la finale di campionato contro la vincitrice della Western Conference.