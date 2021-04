Mihajlovic-Saputo: un matrimonio che sa da fare

Sinisa è pronto a migliorare il record di panchine consecutive con lo stesso club di Andrea Paganelli

Un epilogo tutt'altro che scontato, visto che il tecnico serbo, a domanda specifica sul futuro, aveva sempre sviato la risposta. Dopo il meeting di giovedì tra lui e Joey Saputo, qualcosa invece è cambiato: "L’incontro è andato bene, Saputo è ambizioso quanto me. Tra me e il Bologna non ci sarà mai nessun problema, ho due anni di contratto e sto bene. Se dovesse arrivare un’offerta? Sto bene qua, la valuterò ma ora non ci penso e se mi chiamasse una big senza progetto lascerei perdere. Non penso ai soldi dopo trent'anni di calcio". Se dovesse rispettare questo famoso contratto, Mihajlovic rimarrebbe in rossoblù per quattro anni e mezzo. Un record assoluto, visto che precedentemente è rimasto sulla stessa panchina consecutivamente massimo per una ventina di mesi, con il Torino, e diciannove, con la Samp. Ora il tecnico di Vukovar, che ha iniziato il suo mandato sotto le Due Torri il 28 gennaio 2019, subentrando a Filippo Inzaghi, vuole chiudere definitivamente il progetto di crescita di una squadra che in questi due anni e mezzo ha creato a sua immagine e somiglianza.