Saputo, il Bologna vola ma il Montreal crolla

L'altra squadra di Joey Saputo è in preda ad una crisi senza fine in questo avvio di Mas, con ben sei sconfitte in sette partite e una sola vittoria. Anche nel weekend altro passo falso, stavolta in casa, per la squadra canadese fermata zero a uno dal Dc United, gol di O'Brien a inizio ripresa, panchina per l'ex rossoblù Gabriele Corbo, contro una squadra che era giunta in Canada con due soli punti in più. In un campionato in cui non ci sono retrocessioni, il Cf Montreal è ultimo in Eastern Conference con 3 punti, a sei di distanza dalla zona playoffs.