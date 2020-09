Sansone, voglia di riscatto

L’ultimo campionato non è stato particolarmente brillante per Nicola Sansone. Un po’ per demeriti suoi, un po’ per le qualità di Barrow che da gennaio in poi ne hanno notevolmente ridotto lo spazio in campo. Adesso l’ex Villarreal ha un’ultima chance per dimostrare quanto vale.

E sembra che durante il ritiro di Pinzolo il calciatore abbia colto perfettamente il segnale. L’impegno infatti non è mancato, tanto che è apparso tra i più positivi della tournée trentina. Giocate importanti che ha messo in mostra anche nel secondo tempo dell’amichevole contro la Feralpi Salò, dove ha avuto anche diverse occasioni per segnare. Da qui a dire che Sansone sarà un punto fermo del Bologna della prossima stagione ce ne passa, certo, ma come alternativa di Barrow sulla fascia offensiva sinistra si può considerare un elemento più che affidabile.