Sansone: “Miha ci manca, ma stiamo dando qualcosa in più”

Dopo l’amichevole di ieri con sconfitta, oggi il Bologna affronta un doppio allenamento a Neustift. Tra una sessione e l’altra Nicola Sansone ha incontrato i giornalisti. Ecco le sue parole:

“Ieri non abbiamo giocato come sappiamo – ha affermato – Nella ripresa siamo stati più incisivi e dobbiamo ripartire da lì. Penso che ci fosse anche un po’ di stanchezza anche se non dobbiamo cercare scuse”.

Ancora Sansone: “Il nostro obiettivo? Per prima cosa dovremo ottenere la salvezza il prima possibile, poi vedremo. Per quanto mi riguarda voglio fare una bella stagione in termini di assist e gol per dare una mano alla squadra. Miha? Stiamo dando tutti qualcosa in più, è ovvio che ci manca ma lo staff sta facendo un grande lavoro”.