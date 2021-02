Sansone: “Ho passato momenti duri, ora sto bene. Mihajlovic? Credo resterà”

Lunga intervista sul Resto del Carlino a Nicola Sansone. L’esterno rossoblù, dopo un momento difficile, ha ritrovato titolarità e gol e si candida a un girone di ritorno da protagonista. Le sue parole:

“Il gol al Benevento mi ha reso felice: e pazienza se quella notte avrei potuto segnarne altri – ha affermato – Se fai l’attaccante e non segni ti manca il gol, ma non ero sparito, soffrivo in silenzio. Non ho mai mollato e smesso di lavorare duro in allenamento e di crederci. Ho lottato anche dicembre nonostante l’infortunio al polpaccio. Barrow? Era giusto che giocasse lui. Dopo il lockdown ho passato un periodo complicato dal punto di vista psicologico: quando entravo volevo far vedere chi ero, sentivo di dover sempre dimostrare qualcosa e non ero tranquillo”.