Sono tre i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo il settimo turno di Serie A, due dei quali sono della Sampdoria: Tommaso Augello e Lorenzo Tonelli.

I due calciatori blucerchiati non potranno quindi giocare il prossimo match di campionato contro il Bologna. Due assenze pesanti per Ranieri, che dovrà far a meno di due titolari in difesa.