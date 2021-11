Le info per seguire la squadra a Genova

La U.C. Sampdoria comunica, in relazione a #SampdoriaBFC della 12° giornata in programma domenica alle 15 allo stadio Ferraris, che è aperta la vendita dei biglietti del Settore Ospiti al costo di 20€, presso i punti vendita abilitati Ticketone oppure online qui. Non è richiesta la fidelity card.