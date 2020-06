Sampdoria-Bologna, i precedenti

Questa sera il Bologna affronterà la Sampdoria allo stadio Marassi di Genova alle ore 19.30, gara valida per la 28^ giornata di Serie A. Le due squadre si sono affrontate in totale nella loro storia 103 volte: 39 vittorie rossoblu, 31 pareggi e 33 successi blucerchiati. Considerando solo le gare giocate in Liguria, il bilancio cambia: 25 successi a 13 a favore dei padroni di casa.

L’ultimo scontro risale al girone d’andata, quando il Bologna superò la Sampdoria per 2-1 grazie alle reti di Palacio e Bani. Tuttavia, la squadra emiliana non vince al Marassi in Serie A addirittura da 12 partite: 9 sconfitte e 3 pareggi. L’ultima vittoria è quella del marzo 1998, quando gli ospiti uscirono vincitori per 2-3. Il Bologna infatti perde in trasferta contro la Sampdoria da 4 match consecutivi: l’ultimo risale all’1 dicembre 2018, quando i blucerchiati trionfarono 4-1.