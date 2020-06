Samp-Bologna: Palacio dal 1′ minuto contro la sua vittima preferita

Tutto pronto o quasi a Sampdoria – Bologna, sfida delicata per entrambe le formazioni che non vogliono rinunciare ai propri obiettivi stagionali.

Se da una parte troviamo la squadra di Ranieri che insegue la salvezza dall’altra troviamo i rossoblu guidati da Sinisa Mihaijlovic che vogliono rimanere agganciati al treno Europa League.

Nella formazione del Bologna ci sarà una novità rispetto alla gara contro la Juventus. Sarà infatti Rodrigo Palacio a partire dal primo minuto per provare a segnare ancora una volta alla sua vittima preferita.

Per l’argentino sono nove le marcature contro la Sampdoria e chissà che oggi non possa arrivare la decima, per staccare il Parma dalla classifica delle squadre a cui El Treza ha segnato di più.

Fonte: Gazzetta dello Sport