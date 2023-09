Sacro equilibrio mottiano: è ancora presto per Karlsson e Orso assieme

Anche contro il Napoli dovrebbe toccare ad uno dei due, con il nuovo equilibratore Ndoye dalla parte opposta: chi sceglierà Thiago? Karlsson è stato titolare nelle ultime due, Orso con la Juventus e non è subentrato al meglio a Verona, ma si sa che con il mister conta quello che è stato fatto in settimana ed è lì che si sta scatenando la concorrenza interna. Sempre nel solco di una squadra ben bilanciata. Il mantra di Motta è chiaro: l'equilibrio prima di tutto. Il Bologna ha una filosofia di gioco riconoscibile e propositiva, ma calibrando bene le due fasi per valorizzare i punti di forza e nascondere i punti deboli, evitando che sulle fasce ci siano spaccature tra i reparti e un pericoloso sbilanciamento della squadra. Probabilmente risiede qui il motivo per il quale Karlsson e Orsolini, i due giocatori dotati del miglior tiro in porta, ancora non giocano assieme come esterni a supporto di Zirkzee. E in effetti Ndoye sembra garantire quella quantità di dose tattica utile a fornire l'equilibrio richiesto, anche se davanti c'è una certa difficoltà a segnare, gli è successo con il Milan, in parte con il Cagliari e soprattutto a Verona dopo il tacco di Zirkzee. Ce l'avrebbe fatta contro la Juve ma un fallo di Iling non sanzionato gliel'ha proibito. Resta però l'uomo cuscinetto della squadra di Motta, colui che può fornire una importante doppia fase di gioco, rincorrendo gli avversari dietro e puntandoli dalla parte opposta, a cui evidentemente il tecnico non vuole rinunciare. E Orso e Karlsson? Prima o poi verranno schierati assieme ma solo quando il loro istinto anarchico avrà fatto spazio ad un più sano pragmatismo tattico. Il tutto per mantenere equilibrato il Bologna.