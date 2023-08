Sabato mattina test amichevole con il Gubbio

All'indomani della sfida di Coppa Italia in programma domani sera alle 21.15, il Bologna scenderà di nuovo immediatamente in campo per un test amichevole.

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina spiega infatti che sabato alle 11.30 avrà luogo in quel di Casteldebole un allenamento congiunto con il Gubbio: al test, che sarà arbitrato da Carlo Ciaccia, non prenderanno parte i calciatori che saranno scesi in campo la sera prima nel derby contro il Cesena, ma verrà dato spazio a coloro che non saranno stati impiegati da Thiago Motta.