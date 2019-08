Sabato l’omaggio ad Haller, poi le divise andranno in beneficenza

La partita di sabato tra Augsburg e Bologna sarà un vero e proprio omaggio a Helmut Haller.

Si giocherà alla Wwk Arena di Augusta (diretta Radio Nettuno e Dazn), in quella che è la città natale del ‘tudasc’ che col Bologna vinse lo Scudetto del 1964. Sarà una partita speciale, i giocatori scenderanno in campo con i loro numeri ma con il nome di Haller sulle spalle, il tutto anche con uno scopo benefico perché successivamente le casacche verranno messe all’asta. Non solo, prima del calcio d’inizio dell’amichevole dovrebbe tenersi una cerimonia simbolica davanti alla statua del campione tedesco che si trova davanti a uno degli ingressi dello stadio. Haller nacque il 21 luglio 1939 e avrebbe compiuto ottant’anni.

Fonte: Resto del Carlino.