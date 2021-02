Sabatini su Medel: “Siamo fiduciosi che rimanga. Per noi è un tassello importante”

La scorsa settimana Gary Medel è stato contattato dal suo ex compagno, ora vice presidente del Boca Juniors, Juan Riquelme per provare a convincerlo a tornare in Argentina questo giugno, ma anche l’Universidad Catolica è sul cileno.

Medel non ha mai nascosto il desiderio di voler chiudere la carriera da quelle parti o in Cile, ma il suo ritorno potrebbe non essere così imminente perché a “La Tercera” è intervenuto Sabatini che si è espresso così: “Siamo fiduciosi che Medel rimarrà con noi anche dopo l’estate. Il giocatore ha un contratto fino al 2022 e non c’è motivo per non rispettarlo. Qui si trova bene, è felice ed è un tassello importante del nostro progetto”.

Al momento il Pitbull è alle prese con un infortunio al polpaccio che lo tiene fuori da dicembre e nel 2021 non ha ancora giocato un minuto. Nelle prossime ore si capirà se potrà recuperare per il match di sabato alle 18 contro la Lazio.

Fonte: Stadio