Sabatini su Ibanez: “A Roma un desaparecido”

Dopo diverse settimane di braccio di ferro con l’Atalanta, alla fine Ibanez è passato alla Roma.

Walter Sabatini, intervistato dalla trasmissione tv “Il pallone nel 7”, torna a parlare del mancato arrivo del terzino:

“Lo volevamo ma i giallorossi hanno offerto di più dal punto di vista economico con le commissioni per gli agenti, a Roma non lo hanno ancora visto, è un desaparecido.

Abbiamo deciso di non migliorare la squadra in quel ruolo per mancanza di occasioni sul mercato, abbiamo fiducia nel nostro gruppo e puntiamo molto sui giocatori a nostra disposizione”.