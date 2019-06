Sabatini scopre San Luca

Lo aveva detto nella sua conferenza stampa di presentazione, cioè di vedersi più come cittadino di Bologna che direttore tecnico del Bfc 1909. E alla fine Walter Sabatini sta iniziando a scoprire la città.

Ieri il dirigente rossoblù, che assieme Bigon ha chiuso tre operazioni, Avenatti ceduto in Belgio e Tomiyasu e Denswil in entrata, al termine della giornata ha deciso di recarsi sul Colle di San Luca, per godersi uno dei punti più belli della città. La basilica, la vista di Bologna dall’altro: Walter Sabatini ha scelto di visitare il luogo culto di ogni cittadino bolognese, proprio per sentirsi già uno di loro.