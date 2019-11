Sabatini: “Non dovevamo perderla. Lautaro? Tuffetto…”

Dopo le polemiche finali per l’arbitraggio di La Penna, a Sky ha deciso di intervenire il responsabile dell’area tecnica Walter Sabatini. Si parte dalla partita:

“Purtroppo abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere – ha ammesso – Conte ha elogiato il Bologna, un avversario leale. Lo rispetto, è uno dei miei modelli ma ha delegittimato il nostro gol parlando di autorete”.

Si passa al rigore: “Per prima cosa c’è un fallo su Palacio a due minuti dalla fine, la punizione dai 16 metri me la prendo, in un episodio che poteva essere sia rigore che no. Lautaro? E’ scaltro, è lui che trattiene la gamba, il suo è un tuffetto se lo vogliamo definire in maniera extracalcistica”.