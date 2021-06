Sabatini: “I tifosi aspettavano questa Virtus, non sono sorpreso”

L'ex patron della Virtus , Claudio Sabatini , ha rilasciato un'intervista al Resto del Carlino per commentare cosa prova a rivederla in finale e ricorda il 2007. Ecco le sue parole:

"Adesso di persona seguo solo mio figlio, ma è chiaro che la V nera ha un posto importante nel mio cuore. A rivederla in finale sono contento, anche se non voglio andare oltre per scaramanzia. Dopo un periodo di oblio si è trovato un socio di riferimento ricco e con tanto entusiasmo".