Sabatini e De Rossi a colloquio, ipotesi Montreal?

Mentre Bigon continua a lavorare sul fronte cessioni e innesti per le giovanili, fra pochi giorni Walter Sabatini volerà in Canada per relazionare il patron Joey Saputo del lavoro svolto finora, sulle prossime mosse da fare, ma anche per scegliere un nuovo ds per gli Impact.

La Gazzetta dello Sport riporta anche che il dirigente del Bologna parlerà con Daniele De Rossi del futuro del giocatore. L’ex Roma non rientra nei piani del Bologna, quindi non vestirà la casacca rossoblu l’anno prossimo, ma qualora il campione del mondo 2006 decidesse di volare oltreoceano per giocare in MLS, la formazione canadese potrebbe diventare un’opzione concreta per il centrocampista.