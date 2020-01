Sabatini: “Barrow e Ibanez sono integrazioni. Palacio? Non può sempre segnare”

“Con Barrow abbiamo assecondato la stampa e la gente. Penso sia un’operazione economicamente remunerativa, idem Ibanez. Abbiamo l’accordo con l’Atalanta, in queste ore definiremo quello con gli agenti. Loro però sono integrazioni, non veri e propri rinforzi: questo perché il Bologna è già molto forte così. Non vogliono caricarli di troppa responsabilità, sono due classe 1998: avranno bisogno di qualche mese per ambientarsi. Vignato con Barrow non avrebbe avuto spazio, quindi arriverà in estate. Cessioni? Non esce nessuno, Mihajlovic vuole che l’organico rimanga questo”.

