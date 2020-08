Sabatini: “Amo Roma, ma resto al Bologna. Saputo il presidente migliore”

Sabatini resterà ancora il Direttore Tecnico di Bologna e Montreal Impact. A confermarlo è lo stesso direttore tecnico con una breve dichiarazione riportata da Calciomercato.com. Nelle ultime settimane si erano infatti susseguite delle voci che volevano Friedkin interessato a riportare a Roma il DT rossoblu. Sabatini però ha smentito seccamente le voci che lo vorrebbero vicino al suo ritorno in giallorosso. Ecco le sue parole.

“Pur amando ancora molto la piazza romana e i suoi tifosi, sono impegnato con tutto me stesso nel progetto che porto avanti da oltre un anno come Direttore Tecnico del Bologna e del Montreal Impact. Non intendo spostare la mia attenzione da qui. Nutro un profondo senso di lealtà e rispetto per Joey Saputo, il migliore dei presidenti