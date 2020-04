Rumenigge: “La Serie A non può e non deve essere assegnata a tavolino”

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Karl-Heinz Rummenigge spiega la sua posizione sullo stop dei campionati.

Secondo il presidente del Bayern Monaco, il calcio deve ripartire.

Qui le sue dichiarazioni:

“Non si deve quindi prendere spunto da campionati come quello belga, dove la competizione sembrava ampiamente chiusa in favore del Club Brugge.

Campionati come quello italiano o spagnolo, devono ripartire.

Sia per la giustizia sportiva, è giusto rendere giustizia ai duelli in sopeso nei maggiori campionati. Sia per motivi finanziari, perchè la fine dei campionati dipende da tanti soli che non siamo ancora riusciti a raccogliere, soprattuo dalla televisione”.

Fonte: Corriere dello Sport