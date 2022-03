Rossi: “Sulla carta la Fiorentina è più forte del Bologna”

Delio Rossi , ex allenatore di Fiorentina e Bologna , intervistato da FirenzeViola.it, presenta la gara tra le sue due ex squadre.

"Nel nostro campionato non ci sono partite scontate, anche se il Covid tra partite rinviate e giocatori indisponibili ha mischiato molto le carte. Sulla carta la Fiorentina è più forte del Bologna, ma quest’ultimo dà fastidio. Così come lo darebbero le varie Empoli e Samp. Di sicuro per la Fiorentina è meglio giocare contro il Bologna che contro la Juve.”