Ronzulli: “Virtus, colloqui avanzati per Scariolo. Teodosic? Può rimanere”

"Djordjevic non è stato cacciato, ma non gli è stato rinnovato il contratto in scadenza. Le due parti dovevano incontrarsi per capire quali fossero gli obiettivi comuni, e soprattutto se c'era la volontà di continuare insieme. C'è stata anche la possibilità che rimanesse: dovevano però convergere altri fattori, la vittoria dello scudetto non bastava. Dovevano subentrare anche fattori economici, di durata del contratto e progettualità, ma le strade della Virtus e del coach serbo non erano sullo stesso binario. Non c'è stata una parte più propensa a separarsi dell'altra: entrambi sono arrivati presto a una conclusione, dopo una discussione franca".