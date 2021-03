Ronzulli: “Mihajlovic può schierare la miglior formazione, tutto dipende da Soumaoro”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Dario Ronzulli per commentare il weekend sportivo di Bologna, Virtus e Fortitudo. Queste le sue parole:

“Mihajlovic ha la possibilità di schierare la formazione migliore, ma tutto dipende da come sta Soumaoro che comunque oggi si è allenato con il gruppo e questa è un’ottima notizia. Se dovesse stare bene, giocherà sicuramente, ma manca la seduta di rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi e valutare anche Dijks e Tomiyasu rientrati anche loro dai rispettivi infortuni. Quindi visti gli infortuni di 3/4 di difesa sarà logico per il Bologna aspettare fino all’ultimo momento prima di prendere una decisione definitiva”.