Ronzulli: “Giusto che il calcio cerchi di ripartire. Scelte FIP? Prevedibili”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Dario Ronzulli ha discusso delle decisioni del Consiglio Federale FIP: “La scelta della FIP era abbastanza prevedibile. La scelta di sospendere il campionato di Serie A portava per forza con sé anche la decisione di non assegnare il titolo, oltre alle retrocessioni. Anche perché essendo un campionato dispari, l’ultimo momento in cui le squadre erano a pari punti era alla fine del girone di andata e le 16 partite giocate sono state considerate troppo poche, per poter assegnare un titolo o le retrocessioni. Questa è la decisione di base, però in questo senso c’è un altro termine che potrebbe permettere nuove ricollocazioni delle squadre. Il termine ultimo in questo senso è il 15 giugno. Ecco spiegato perché la Serie A e la Serie A2 dell’anno prossimo potrebbero comunque essere diverse da quelle di quest’anno”.

