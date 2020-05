Ronzulli: “Gestione caso sospetto esemplare da parte del Bologna”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Dario Ronzulli ha discusso dell’incontro in corso tra i vertici del calcio e il ministro Spadafora: “Solo la Serie A deve ancora decidere il proprio futuro. L’incontro è un vertice tra Gravina, Spadafora e gli altri vertici della Lega Calcio. Visti i precedenti non mi sento di escludere la chiusura della ripartenza della Serie A, però è molto improbabile. L’ok del CTS è stato un passo fondamentale per la ripartenza. Siamo vicini a conoscere il futuro del campionato di calcio”.

Scheda 1 di 5