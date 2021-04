Roma-Bologna, statistiche e curiosità

Statistiche e curiosità per il prossimo match del Bologna

Il Bologna ha vinto l’ultima trasferta all'Olimpico contro la Roma in campionato, i rossoblù potrebbero ottenere due successi fuori casa di fila in Serie A contro i giallorossi per la prima volta dal 1959. Dall'altra parte, la Roma, ha segnato in tutte le ultime 29 partite casalinghe contro il Bologna in Serie A. Solo la Juventus contro la Fiorentina con 34 e l'Inter contro l'Udinese con 31 hanno registrato una striscia interna più lunga con gol all'attivo contro una singola avversaria nel torneo. I rossoblù faticano contro le big e finora, contro chi occupa le prime sette posizioni del campionato, sono arrivate 10 sconfitte su 12 incontri. Infine la Roma è la squadra che in percentuale ha segnato più gol nel 1° tempo (58%) in questo campionato, mentre il Bologna è quella che ne ha subiti in % di più nella prima frazione di gioco (56%).