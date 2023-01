Roma-Bologna, oltre 1000 tifosi rossoblù

Per la sfida ai giallorossi di Mourinho saranno circa 1.200 i tifosi rossoblù presenti. Lo riporta il Carlino. Se l'Olimpico sarà esaurito di 60mila tifosi giallorossi, la squadra di Thiago Motta potrà beneficare di un buon numero di supporters per la prima partita alla ripresa del campionato. I recenti risultati in campionato del Bologna hanno ridato entusiasmo al tifo dato che nelle ultime trasferte non si era mai arrivati alla soglia delle mille presenze.