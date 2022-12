Roma-Bologna, Olimpico da tutto esaurito

Anche la Roma, che è settima a meno 14 dalla vetta, attende con ansia la ripresa della Serie A fissata per il 4 gennaio quando all'Olimpico arriverà il Bologna di Thiago Motta. Nonostante il divario in classifica, c'è ancora tanto entusiasmo in casa giallorossa e per il match contro i rossoblù è previsto il tutto esaurito allo stadio Olimpico di Roma.